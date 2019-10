Titans 2: l'episodio Deathstroke potrebbe aver anticipato troppi dettagli

Il teaser trailer dell'episodio Deathstroke, il quinto in Titans 2 rende palpabile l'attesa. Alcuni credono che abbia però rivelato troppo e, se volete evitare spoiler, consigliamo di non proseguire nella lettura.

L'episodio 3x02 termina con il rapimento di Jason Todd ad opera di Deathstroke e nel quarto veniamo a conoscenza di come il mercenario abbia usato lo stesso Jason per rintracciare i Titans tramite un chip, così da obbligarli a consegnargli al figlia Rose. Dick e la sua squadra non restano certo in attesa e anzi reagiscono ideando un piano per liberare l'amico prigioniero e allo stesso tempo proteggere Rose. Ma il leader è pur sempre il pupillo del detective pipistrello e il suo piano nasconde un'ulteriore parte, sconosciuta ai compagni. Proprio nell'istante in cui il killer sembra essere in procinto di soccombere a Starfire, la scena si capovolge e riesce a portarsi in vantaggio.

Anche Deathstroke ha un asso nella manica: Todd è infatti sulla balconata di un grattacielo poco distante dal combattimento e, non appena vede l'ipotesi di una sconfitta insinuarsi nel suo futuro, il villan lo fa saltare in aria ria con una violenta esplosione. Grayson si lancia nel vuoto cercando di afferrare la mano del compagno, ma, nonostante ci riesca, l'equilibrio sembra precario: non potranno resistere ancora a lungo. Dopo qualche secondo la stretta tra i due si scioglie e Jason precipita inesorabilmente nel vuoto.

Se gli showrnner decideranno di continuare la storia di Todd seguendo il filone dei fumetti, questa volta potrebbero aver commesso una piccola gaffe: com'è noto Jason muore in tragiche circostanze, o almeno così sembra, poiché ritorna successivamente nei panni del malvagio Red Hood. Potrebbe l'episodio anticipare l'arrivo di questo nuovo personaggio? È possibile che lui e altri villain si alleino conto i nuovi Titans? Comunque sia sappiamo per certo che presto arriverà anche Nighwing a dare man forte.

Per sapere come e se Jason sopravviverà alla caduta non ci resta che aspettare il prossimo episodio.