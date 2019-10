Titans 2: l'episodio di questa settimana rivela il destino di Superboy

In Titans 2 la squadra dei Titani continua ad ampliarsi: il debutto della scorsa settimana di Superboy e Krypto ci ha rivelato le loro origini e li abbiamo visti per la prima volta in azione. L'episodio termina con l'eroe in bilico tra la vita e la morte: cosa succederà? Spoiler alert: se siete rimasti indietro, non continuate con la lettura.

Conner Kent/ Superboy ha scoperto di essere frutto di un'esperimento genetico che unisce il DNA di Lex Luthor e Clark Kent e grazie al suo patrimonio genetico riesce a ricordare alcuni frammenti del passato dei due "padri". Dopo un combattimento mozzafiato nella villa di Lionel Luthor, il giovane supereroe si ritrova nel bel mezzo dello scontro tra i Titans e Deathstroke.

Conner arriva proprio nel momento più critico della battaglia: Jason Todd sta precipitando nel vuoto e nessuno dei Titani può intervenire in suo aiuto. Nel salvare Todd, Superboy viene ferito da un proiettile contenente kryptonite e l'episodio termina con il giovane inerme e agonizzante per il dolore.

Il capitolo di questa settimana è intitolato "Bruce Wayne" e riprenderà la storia proprio dove l'avevamo lasciata. I Titans soccorrono Kent, ma si rendono immediatamente conto di non poter fare molto per lui: la sua pelle d'acciaio vanifica ogni tentativo di procedere all'estrazione del proiettile e anche l'idea di usare aghi per fare una trasfusione è da scartare. Il destino dell'eroe sembra segnato, ma quando ogni speranza sta per svanire arriveranno in suo soccorso la dottoressa Eve Lawson e Krypto. In preda alle febbri dovute all'avvelenamento, Conner pronuncia alcune frasi in kryptoniano e Starfire, che riconosce la lingua, mette insieme gli indizi e svela ai Titans l'identità del ragazzo.

Kent sembra arrivare proprio nel momento di maggior necessità: gli scontri con Deathstroke si stanno facendo sempre più violenti ed entrambe le parti hanno qualcuno da vendicare. Altri personaggi devono ancora fare la loro comparsa e Brenton Thwaites spiega perché Nightwing tardi ad arrivare,.