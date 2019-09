Titans 2: Esai Morales dice di essere 'onorato' di interpretare Deathstroke

A marzo era arrivata la conferma che Esai Morales avrebbe interpretato Deathstroke, uno degli assassini più letali dell'universo DC, nella seconda stagione di Titans. A pochi giorni dalla messa in onda dei nuovi episodi, l'attore ha condiviso i suoi pensieri circa l'interpretare uno dei personaggi preferiti dai fan.

“Sono emozionato e onorato di poter vestire i panni di Slade Wilson/Deathstroke", ha scritto l’attore su Facebook. “Questo ruolo è una delle più belle esperienze della mia vita per diversi motivi, ma soprattutto perché è un duro, determinato e capace di occuparsi di tutti quelli che minacciano la sua famiglia, la sua reputazione e la sua destrezza”. L’attore ha poi ringraziato i fan “per un’accoglienza così calorosa e amabile. Non vedo loro di sapere cosa pensate dello show”.



Lo showrunner Greg Walker ha fornito alcuni dettagli sulla seconda stagione di Titans e ha anticipato che il gruppo di eroi dovrà confrontarsi con il temibile assassino dopo aver incrociato le strade già in passato. Inoltre, sembra che uno dei punti focali sarà il rapporto difficile di Deathstroke con i propri figli. Il tutto sarà influenzato dagli eventi dei fumetti.



E voi, siete curiosi di vedere questa incarnazione del personaggio? Nell'attesa dei nuovi episodi vi ricordiamo che Deathstroke è comparso nel primo trailer della seconda stagione della serie targata DC Universe, insieme a Superboy, tra le varie new entry.



Titans 2 debutterà il 6 ottobre negli Usa.