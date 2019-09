Titans 2: una foto mostra Wonder Girl mentre indossa la maschera di Deathstroke

L'attrice Conor Leslie, interprete di Wonder Girl nella serie TV Titans, ha pubblicato una foto del backstage mentre indossa la maschera del letale Deathstroke. Ma ha immediatamente rassicurato i fan spiegando che non si tratta di uno spoiler ma di una semplice foto divertente.

Lo scorso 6 settembre ha fatto il suo debutto all'interno del servizio di video streaming on demand DC Universe l'attesa seconda stagione di Titans. Le sorprese per i fan non sono mancate, a cominciare dal debutto dell'attore Iain Glen nei panni di Bruce Wayne, fino ad arrivare al nuovo look di Trigon.

Ha fatto la sua apparizione anche Deathstroke, che quindi sembra essere stato fonte d'ispirazione per il simpatico travestimento dell'attrice. La foto resa pubblica all'interno del noto social network mostra Leslie nel backstage con la maschera del personaggio DC a coprirle il volto. La foto è intitolata Deathstroke Girl ed è presente anche un disclaimer per non far preoccupare i fan in cui si può leggere "Non si tratta di uno spoiler o di un suggerimento. Sono semplicemente io che mi diverto un po dopo le riprese di oggi".

Nella nuova stagione di Titans, Dick Greyson cerca di riunire il gruppo dei supereroi dopo lo scontro con Trigon. Nella nuova Titans Tower assisteremo agli allenamenti did Gar, Rachel e Jason Todd (Curran Walters) che saranno impegnati a sviluppare le loro abilità e lavorare a stretto contatto. Ci saranno nuovi personaggi e sopratutto minacce sempre più grandi.

Vi ricordiamo che. così come la prima, la seconda stagione di Titans sarà presente all'interno della piattaforma streaming di Netflix, ma non è stata ancora annunciata una data ufficiale.