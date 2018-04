Titans: 2 foto "rubate" dal set della serie DC ci mostrano 3 dei Titani!

Due nuove foto sono trapelate online direttamente dal set di Titans della DC. Gli scatti ci offrono, forse, un primo sguardo ad alcuni dei protagonisti della serie: Beast Boy, Raven e Starfire. Guardate pure.

Ryan Potter, che mostra una capigliatura verde, come sappiamo interpreterà il ruolo di Beast Boy, mentre Teagan Croft, che ha i capelli viola, sarà Raven: in queste foto leaked, i due si vedono passeggiare sul set, nel mezzo delle riprese del nuovo show televisivo. Questa immagine è gentilmente offerta da Geek Vibes Nation. Teen Titans ha invece pubblicato la foto di Anna Diop nei panni di Starfire, con i suoi capelli super rosa!



Titans è una serie creata da Geoff Johns, che non è solo uno scrittore, ma anche il Presidente e Chief Creative Officer di DC Comics. Lo spettacolo si unirà alla serie animata Young Justice: entrambe andranno infatti in onda sulla piattaforma digitale di DC.



DC spera che le due nuove serie consentiranno agli spettatori di registrarsi per poter usufruire dei suoi contenuti originali. La serie live-action di Titans è stata annunciata diversi anni fa, e l'idea era di includere Nightwing tra i personaggi, ma con Nightwing che ha ottenuto il suo film live action, la premessa generale della serie è cambiata, da allora.



Quel che sappiamo, per adesso, di Titans, è che potremmo vedere comparire Bruce Wayne in alcuni flashback, con l'uso dei quali gli spettatori dovrebbero venire a conoscenza di come Dick Grayson, in arte Robin, si sia unito ai Titani. I titoli degli episodi suggeriscono addirittura che anche Jason Todd potrebbe apparire nella serie, ad un certo punto. Altri personaggi confermati sono Robin e Starfire, così come Doom Patrol. È anche probabile che si presenterà R'as al Ghul, poiché è sempre stato un nemico dei Titani nel mondo dei fumetti: una recente casting call pare confermare anche questa voce;



Per adesso diteci, vedere i personaggi in costume ve li fa sembrare adatti ad interpretare i ruoli per i quali sono stati scritturati?