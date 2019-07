Titans 2: Genevieve Angelson si aggiunge al cast della seconda stagione

New Entry nel cast della seconda stagione di Titans: direttamente da Flack e Good Girls Revolt arriva l'attrice di origini americane Genevieve Angelson.

La trentaduenne di New York approderà in Titans nel ruolo di Dr. Watson, un personaggio che avrà dei legami con il personaggio di Superboy, interpretato da Joshua Orpin.

Watson è descritta come una ricercatrice con qualche riserva nei confronti del lavoro che si sta svolgendo ai laboratori Cadmus, gli edifici adibiti allo sviluppo del progetto di ingegneria genetica che ha dato vita anche al metaumano noto come Superboy.

Nella scena post-credit del finale della prima stagione, abbiamo visto come il clone (Orpin) sia sfuggito (assieme al cane Krypto) alle grinfie di Cadmus, che lo teneva rinchiuso in una cella di contenimento.

Cadmus ha finora avuto un ruolo chiave anche nella serie tv dell'Arrowverse, Supergirl, e lo stesso fu ai tempi per Smallville, che portò sul piccolo schermo la sua versione di Superboy (interpretato lì da Lucas Grabeel).

Siamo quindi curiosi di vedere come si svilupperà la storia di Superboy in Titans, e come il personaggio della Angelson vi si collegherà (e magari interagirà con gli altri Titani?).

Come annunciato, la seconda stagione di Titans debutterà in America il 6 settembre 2019.