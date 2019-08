Titans 2: guardiamo le immagini di Superboy e Beast Boy dal set

I lavori sul set di Titans continuano in vista della seconda stagione dello show trasmesso in streaming su Netflix. Avevamo già potuto guardare le foto di Superboy e Beast Boy, la cui presenza era stata rivelata in una scena post-credits del season finale. Questa volta, è stato diffuso un video in cui compaiono i due supereroi in azione.

Nel breve filmato possiamo vedere Ryan Potter (Beast Boy), interagire con Joshua Orpin (Superboy). Quest’ultimo è accompagnato da un cane, che con buone probabilità è Krypto. I tre sono nei pressi di una fontana, si scambiano qualche battuta e poi corrono via. Potete vedere il video in questione in calce all’articolo.

Beast Boy e Superboy si uniranno alla serie, basata sui fumetti della DC Comics, insieme ad altri personaggi che compariranno per la prima volta e che sono stati presentati nel teaser trailer. Tra le aggiunte, ricordiamo Deathstroke, Aqualad e Bruce Wayne.

Titans 2 andrà in onda a partire dal 6 settembre. Nell'attesa, potete dare un'occhiata al look di Starfire (Anna Diop), che ha adottato un nuovo taglio di capelli, avvicinandosi alla sua controparte animata, assecondando così le richieste dei fan. Tra le altre indiscrezioni di questi giorni, ci sono anche le foto di Rose Wilson dal dietro le quinte. La figlia di Deathstroke è interpretata da Chelsea T. Zhang.