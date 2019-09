Titans 2: un'immagine mostra il look di Deathestroke, Superboy e Ravager

La seconda stagione di Titans è disponibile da ieri all'interno del servizio di streaming on demand DC Universe, ma non tutti i personaggi sono stati mostrati durante il primo episodio. A soddisfare la curiosità dei fan però è arrivata una nuova immagine promozionale che mostra il look di Deathstroke, Superboy e Ravager.

Quest'ultimi, infatti, non hanno mostrato il loro aspetto durante il primo episodio, mentre finalmente ha fatto la sua apparizione il celebre Bruce Wayne (Iain Glenn). Ma dopo l'iniziale look di Ravager ammirato su instagram e il look demoniaco di Trigon, ecco finalmente arrivare l'immagine promozionale che permette di osservare più da vicino l'aspetto dei tre personaggi sopra citati.

L'immagine - pubblicata su Reddit - mostra il letale Deathstroke mentre impugna la sua spada. Vicino a lui è presente Ravager caratterizzata dalla presenza di una benda sull'occhio e i capelli di colore bianco. Infine è il turno di Conner Kent e della sua maglietta dove troneggia l'iconica S di colore rosso.

La seconda stagione di Titans vede Dick Greyson riorganizzare il gruppo dei supereroi dopo lo scontro con Trigon. All'interno della nuova Titans Tower vedremo Gar, Rachel e Jason Todd (Curran Walters) affinare le loro abilità e lavorare insieme. Vecchie conoscenze e new entry dovranno collaborare insieme per affrontare pericoli molto più grandi.

Cosa ne pensate dei nuovi costumi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.