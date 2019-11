Titans 2: bizzarri sviluppi attendono Superboy nel nuovo episodio

Le foto promozionali recente pubblicate mostravano Superboy, Beast Boy e Krypto fare squadra ed introducevano "Atonement", il nono episodio di Titans 2 incentrato su di loro e appena andato in onda negli stati Uniti. Cosa sarà successo? Se volete scoprirlo proseguite con la lettura, ma, come sempre: attenzione agli spoiler!

All'inizio dell'episodio Dick Grayson/ Robin racconta la verità sulla morte di Jericho, il compagno caduto per mano di Deathstroke, e ciò porterà ad una serie d'incomprensioni tra le fila dei titani. Dopo una concitata discussione i giovani eroi si allontanano dalla Titans Tower, all'interno della quale rimarranno solo Garfuield/ Beast Boy e Conner/ Superboy, che di lì a poco si sveglierà dal coma provocato dal proiettile di Kryptonite che lo aveva colpito.

Beast Boy decide di mostrare la città a Conner, spiegandogli al contempo cosa significhi essere un eroe. L'amico kryptoniano fraintenderà le sue parole e quando sente un uomo gridare aiuto dopo essere stato fermato da un poliziotto, interpreta in modo ingenuo la situazione, credendo che sia in atto un'aggressione. Conner interviene prontamente per fermare l'agente, che viene subito soccorso da altri poliziotti. Per far fronte a tutti questi avversari, Superboy dovrà ricorrere alla sua vista termica, provocando non pochi danni. Intanto il mutaforma BB si dà alla fuga, rendendosi conto di aver acceso la miccia di un enorme putiferio.

Nonostante l'episodio non sia stato quello che ci aspettavamo, ha fatto da ponte verso i successivi capitoli, introdotti dagli avvenimenti in secondo piano: una nuova lite mina i già deboli legami tra i supereroi e, nel frattempo, Blackfire fa il suo debutto in Titans 2.