Titans 2: individuato un easter egg su Batman v Superman nel trailer

La pubblicazione del primo trailer della seconda stagione di Titans ha rotto il silenzio sul ritorno dello show basato sulle vicende dei Giovani Titani.

Nel trailer sono stati presentati alcuni nuovi personaggi che entreranno in scena e si uniranno al gruppo creato da Dick Grayson e Rachel Roth. Il filmato potrebbe anche aver anticipato l'arrivo di un membro della Young Justice all'interno della serie che adatta i fumetti DC Comics ideati da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti. Ma le sorprese non finiscono qui.

Sembra, infatti, che ci sia un simpatico rimando a Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), film diretto da Zack Snyder. All'inizio non è facile cogliere la citazione, ma in realtà viene mostrata diverse volte e riguarda quella sorta di stanza in cui vediamo i Titani indossare il proprio costume. Il design di questa stanza è simile alla struttura a forma di tubo in cui Batman custodisce il proprio costume. Secondo Comicbook.com, una somiglianza così marcata difficilmente può essere una semplice coincidenza e dunque si tratta del frutto di un omaggio a un'altra opera dell'universo DC..



La seconda stagione di Titans arriverà il 6 settembre 2019 su DC Universe. Per quanto riguarda l'Italia dovrebbe essere distribuita in futuro su Netflix, come accaduto in occasione della prima.

Vi rimandiamo infine all'articolo fonte per vedere le immagini dell'easter egg.