Titans 2: ecco l'intervista al creatore della serie TV

Abbiamo scoperto che Bruce Wayne sarà presente in Titans 2, inoltre al gruppo di supereroi guidati da Dick Grayson si aggiungeranno diversi personaggi, cambiando completamente le dinamiche dei Titani. Ecco le parole del creatore dello show Greg Walker riguardo cosa dovremo aspettarci nelle prossime puntate delle avventure di Robin e gli altri.

Il giornalista di Entertainment Weekly inizia l'intervista chiedendo a che punto è la serie: "Sono stato alzato fino a tardi per scrivere il finale di Titans, quindi sto correndo in ufficio ora. È molto divertente. Il finale di questa stagione sarà molto simile allo stile dei fumetti. In queste puntate abbiamo spinto i limiti di cosa si può fare in una serie TV, analizzando anche la psicologia e le emozioni dei personaggi. È quello che Titans può essere, spero che riusciremo ad avere successo".

Continua svelando quale sarà il tema portante dei prossimi episodi: "Parleremo della famiglia e cosa accade quando si è insieme, e soprattutto quanto è difficile rimanere insieme. Ci sono molti più membri del cast in questa stagione, ed è molto interessante". Infine parla di Deathstroke: "È un personaggio molto difficile perché è stato trasposto molte volte. Il nostro focus è principalmente sulle sue relazioni e poi sul suo carattere".

Nel frattempo l'account Twitter della serie sta pubblicando diversi poster dedicati a Titans 2, in uscita il 6 settembre nel catalogo internazionale del colosso dello streaming.