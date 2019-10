Titans 2: Krypto fa la sua prima apparizione con un omicidio

L'episodio "Conner" appena trasmesso di Titans 2 segna il debutto di Conner Kent/ Superboy e Krypto/ Superdog nell'Arrowverse e non si può negare che sia stato decisamente d'impatto: nessuno si aspettava combattimenti così sanguinosi, tantomento dal docile Krypto! Allerta spoiler: se non volete anticipazioni sullo scorso episodio, non proseguite.

L'episodio inizia con la fuga di Conner dai laboratori Cadmus, nei quali è stato tenuto in osservazione fino a quel momento. Il ragazzo, grazie alla sua "memoria biologica", riesce a ricordare istanti del suo passato, che lo portano nella città di Smallville: coincidenze? Nient'affatto! Il giovane Kent è frutto di esperimenti basati sull'incrocio dei DNA di Lex Luthor e Clark Kent: quelli che credere essere i suoi ricordi d'infanzia sono in realtà frammenti delle vite dei suoi due "padri".

La ricerca della verità lo porterà nella casa di Lionel Luthor, che non vedede di buon occhio l'intrusione di Conner in piena notte, soprattutto se ad inseguirlo ci sono mercenari al soldo di Lex: il loro compito è riportare con ogni mezzo il ragazzo/ cavia e Krypto in laboratorio, così da continuare gli esperimenti.

Sarà la fermezza di Lionel nel difendere la propria casa a dar vita al combattimento: tra super forza, ipervelocità e pelle d'acciaio, Kent dà sfoggio delle sue strabilianti capacità, promettendo interessanti sviluppi del personaggio nella serie. Conner e Krypto feriranno mortalmente alcuni membri della truppa d'assalto e, stando alla violenza dei colpi, è evidente che molti non sopravviveranno.

Eppure saranno proprio gli ultimi istanti a lasciare il pubblico senza fiato: per difendere Lionel da un proiettile, Conner non riesce a intercettare il missile che sta entrando a tutta velocità dalla finestra. Per fortuna interverrà Krypto, che con una presa della mascella riesce a deviarlo e rispedirlo al mittente, il quale, ahilui, viene disintegrato.

Intanto proseguno le avventure dei Titans alle prese con Deathstroke: nel sesto episodio scopriremo al sorte di Jason Todd e presto vedremo l'episodio di Titans 2 incentrato su Bruce Wayne