Titans 2, Minka Kelly condivide una nuova foto dal backstage

Continuano ad arrivare foto e anticipazioni dal backstage della seconda stagione di Titans, e una delle protagoniste più assidue di queste condivisioni è proprio l'interprete di Dove, Minka Kelly, assieme alla collega Conor Leslie, a.k.a. Wonder Girl.

Alcuni pochi giorni fa, Conor Leslie aveva postato su Instagram una foto di Minka dal backstage dello show mentre, solo poche ore prima, la stessa Kelly aveva diffuso un video dal set.

Anche oggi è l'interprete della bionda Dawn Granger a pubblicare sul social network una foto che ritrae entrambe le attrici sul set di Titans.

La caption che accompagna l'immagine è delle più semplici, "Ciao", senza punteggiatura né hashtag. Ma dal look delle due, seppur casual, capiamo che si deve trattare di uno scatto dal backstage della seconda stagione.

Di recente anche Anna Diop e Chelsea Zhang si sono affidate a instagram per fornirci qualche piccola anticipazione su quello vedremo nei nuovi episodi, come il nuovo look di Starfire e un allenamento congiunto tra gli attori interpreti di Ravager e Jason Todd.

La seconda stagione di Titans dovrebbe debuttare entro fine anno, anche se non abbiamo ancora informazioni precise al riguardo. In Italia la serie è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix, mentre negli Stati Uniti è un'esclusiva DC Universe.