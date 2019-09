Titans 2: Nightwing contro Deathstroke nel nuovo video dal set

La seconda stagione di Titans è iniziata il 6 settembre e per ora il Deathstroke di Esai Morales deve ancora mostrarsi in tutta la sua forza brutale, ma presto le cose potrebbero cambiare, come sembra indicare un breve video girato sul set dello show trasmesso di DC Universe.

In questo periodo sono arrivate diverse anticipazioni su cosa possiamo aspettarci, in particolare per quando riguarda il protagonista Dick Graison (Brenton Thwaites) assumere la nuova identità supereroistica Nightwing.

Ma le indiscrezioni continuano a giungere e infatti è stato pubblicato su Instagram un breve video in cui Nightwing si appresta a combattere proprio contro Deathstroke. Si tratta di un frammento di qualche secondo e dalla qualità piuttosto bassa, certo, però offre un chiaro indizio su quello che potrebbe accadere nei prossimi episodi.

Stando alla descrizione, che potete leggere in calce all'articolo, questo scontro dovrebbe avvenire nel nono episodio e sembra che sarà davvero pirotecnico. I fan, dunque, non dovranno pazientare troppo per assistere a un confronto tra i due personaggi. Inoltre, potranno anche ammirare le iconiche armi del supereroe che in passato è stato il primo Robin.

La seconda stagione di Titans è in corso e sta venendo pubblicata in streaming a cadenza settimanale. In Italia dovrebbe arrivare tra dicembre 2019 e gennaio 2020 su Netflix.