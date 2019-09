Titans 2 non avrà un solo protagonista, ma si bilancerà fra tutti i personaggi

Parlando con i colleghi di ComicBook nel corso di un'intervista promozionale per Titans 2, lo showrunner della serie Greg Walker ha rivelato alcuni dettagli relativi ai prossimi episodi del programma di punta del servizio di streaming on demand DC Universe.

"Abbiamo un cast incredibilmente vasto in questa serie, quindi rendere onore a tutti è stata una sfida interessante che ho accolto con entusiasmo", ha spiegato Walker. "I quattro protagonisti sono sicuramente al centro della vicenda, ma poi hai anche Jason Todd, hai Wonder Girl e Superboy, abbiamo portato un sacco di altri personaggi in questi nuovi episodi. Si tratta di riunire tutto questi personaggi nella stessa grande stanza e poi mandarli in giro per il mondo in diversi modi".

Walker ha aggiunto:

"Penso che cerchiamo di dare a tutti degli archi emotivi davvero specifici durante la stagione, il che vuol dire sfide diverse. Alcuni hanno a che fare con i peccati del loro passato e alcuni hanno a che fare con le sfide e le lotte quotidiani. Hai tredici episodi a disposizione e devi pensare a molte storie, perché non puoi fare tredici episodi tutti uguali con un sacco di persone chiuse in una stanza a guardarsi. Ad un certo punto devono uscire e affrontare le proprie sfide, per tornare a casa, o per non tornare a casa, o per tornare a casa distrutti."

Per altre informazioni guardate il poster su Hawk e Dove e il trailer ufficiale di Titans 2.