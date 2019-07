Titans 2: una nuova foto dal set anticipa un atteso arrivo

La giovane star di Titans, Curran Walters, anticipa l'arrivo di uno dei personaggi più attesi con una foto dal set della seconda stagione della serie.

Dopo l'interruzione delle riprese a causa dell'incidente fatale che ha coinvolto un membro della troupe, il cast di Titans torna sul set, e con loro tornano le foto dal backstage condivise sui social.

Curran Walters, interprete di Jason Todd/Robin #2/e forse anche Red Hood (?), ha postato su Instagram una foto (che potete vedere anchein calce alla notizia) con due sedie da regista, una delle quali anticipatrice dell'arrivo in carne e ossa del personaggio di Bruce Wayne, ovvero il Batman di Iain Glen.

La caption che accompagna l'immagine è delle più semplici: "Batman & Robin".

La seconda stagione di Titans è stata da poco presentata anche al Comic-Con di San Diego, e farà il suo debutto in America il 6 settembre 2019. Non abbiamo informazioni riguardo alla release italiana degli episodi, ma sappiamo che della distribuzione se ne occuperà Netflix, come accaduto anche per la prima stagione dello show.

E a quanto pare, la prossima stagione sarà anche un'ottima occasione per vedere finalmente Donna Troy indossare il costume di Wonder Girl, Raven sfoggiare un aspetto più fedele ai fumetti, e una nuova importante location. Inoltre, diversi personaggi faranno il loro ingresso nella serie, tra cui Aqualad, Jericho, Deathstroke, Superboy e il cane Krypto.