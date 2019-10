Titans 2, ecco le nuove immagini e la sinossi dell'episodio 'Deathstroke'

Dopo il recente promo di Titans 2, Deathstroke è tornato a mostrarsi con delle nuove foto ufficiali della seconda stagione della serie targata DC Universe.

Le immagini, che potete vedere nella galleria in calce alla notizia, sono un'anticipazione del quinto episodio - intitolato appunto 'Deathstroke' - e offrono un nuovo sguardo al personaggio interpretato da Esai Morales e al Jason Todd di Currant Walters.

Il network ha anche diffuso una sinossi ufficiale dell'episodio che rivela una frattura nel team dopo la rivelazione di Slade Wilson: "Con la squadra in forte agitazione, Dick e gli altri girano di fare tutto ciò che è in loro potere per salvare la vita di Jason Todd. Le colpe di Gar per il rapimento di Jason complicano la missione per salvare il loro compagno, mentre l'oscuro segreto di Rachel continua a tormentarla. Quando Deathstroke chiede di consegnarli Rose in cambio di Jason, una crisi morale minaccia di fare a pezzi il team del suo interno."

L'episodio 2x05 di Titans debutterà negli Stati Uniti il prossimo 4 ottobre, mentre per vedere la seconda stagione in Italia dovremo attendere il suo arrivo su Netflix, dove nel frattempo sono disponibili gli episodi della prima stagione. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Titans.