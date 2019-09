Titans 2: nuovo sguardo a Deathstroke da un'immagine promozionale

Tra le new entry più attese della seconda stagione di Titans c'è anche Slade Wilson aka Deathstroke, personaggio interpretato da Esai Morales al quale possiamo dare un'altra occhiata grazie alla nuova immagine promozionale emersa in rete.

Come potete vedere in calce alla notizia, la foto pubblicata su Instagram dall'account "titansseason" mostra da vicino Deathstroke con indosso l'armatura già rivelata nei poster e nel trailer di Titans. Che ve ne pare dell look del personaggio? Diteci la vostra nei commenti.

La premiere della nuova stagione vedrà il team alle prese con il padre di Rachel, Trigon, che dopo aver portato Dick dalla sua parte tenterà di esercitare il suo controllo anche sul resto dei supereroi. Rachel e Gar dovranno quindi affrontare il nuovo villain in una battaglia senza esclusione di colpi. Nel cast tornerà anche Brenton Thwaites nei panni di Dick Grayson.

La seconda stagione di Titans debutterà su DC Universe il prossimo 6 settembre, con circa un mese di anticipo rispetto alla rispettiva uscita nel 2018, e andrà in onda ogni venerdì sulla piattaforma streaming. In Italia lo show è distribuito da Netflix che pubblicherà i nuovi episodi nel corso del 2020.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di Titans, attualmente disponibile sul catalogo di Netflix.