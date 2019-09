Titans 2, un personaggio potrebbe essere morto per mano di Deathstroke?

Il 20 settembre è andato in onda il terzo episodio della seconda stagione di Titans, Ghosts, in cui potremmo aver assistito alla prematura dipartita di un personaggio per mano di Deathstroke.

Come ogni venerdì, su DC Universe è ieri andato in onda un nuovo episodio di Titans.

Questa volta, però, potremmo aver assistito alla morte di uno dei membri del team (se non volete ulteriori spoiler, vi consigliamo di non proseguire oltre nella lettura).

In Ghosts, infatti, i villain dello show decidono di attaccare i giovani eroi mascherati, portandoli a una battaglia alquanto sofferta.

Sofferta perché potrebbe essere costata la vita a Jason Todd (Curran Walters).

Il "secondo Robin" decide, come c'era probabilmente da aspettarsi, di ignorare gli ordini di Dick (Brenton Thwaites), e andare a cercare Doctor Light (Michael Mosley). Nel tentativo di coprire un'area più vasta in minor tempo, Jason si separa da Beast Boy (Ryan Potter), che aveva saggiamente rimarcato quanto pessima potesse essere un'idea del genere, e si ritrova a lottare da solo contro il nemico (riuscendo anche a sopraffarlo).

Ma a nulla gli servirà avere la meglio contro Doctor Light, perchè con l'arrivo di Deathsroke, tutto quello che rimarrà sarà una scia di sangue, esattamente ciò che troverà Gar una volta accorso sul posto dopo aver sentito le urla lancinanti di Jason.

Ma cosa sarà successo? Il secondo Robin sarà vivo, o abbiamo invece assistito alla versione di Titans della morte di Jason Todd, come nella celebre saga a fumetti, Una Morte In Famiglia? E se così dovesse essere, ciò vorrebbe dire che l'arrivo di Red Hood nello show è da considerarsi sempre più imminente?

Lo scopriremo il prossimo venerdì su DC Universe.