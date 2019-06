Titans 2 e il ritorno di Jason Todd, Curran Walters di nuovo sul set

Robin: il ritorno. O meglio, Robin 2: il ritorno. Anzi... Il ritorno di Jason Todd. Curran Walters, l'attore interprete della (seconda) spalla del Cavaliere Oscuro, Jason Todd, in Titans, anticipa il ritorno del personaggio nella seconda stagione della serie.

La prima stagione di Titans, serie live-action incentrata sui giovani supereroi di casa DC - distribuita da Netflix in Italia - è terminata, e la successiva è in fase di lavorazione.

E mentre il cast sta girando i nuovi episodi, alcuni degli attori si divertono a condividere dettagli dal set.

Curran Walters, a.k.a. Jason Todd, ci aveva predentemente fornito un'anteprima del suo nuovo costume, mentre oggi, direttamente da Instagram, ci fa sapere che è pronto a tornare in azione.

Il post reca una semplice scritta, "season 2", che accompagna la foto di una sedia da regista con su scritto "Jason Todd".

Chissà cosa combinerà questa volta il giovane vigilante...

E anche se non sappiamo la data precisa del ritorno di Titans su Netflix, abbiamo già diverse informazioni che possono darci un'idea di quello che vedremo in futuro, come le news relative ai casting dei personaggi che andranno a rinfoltire una già ricca scuderia: da Superboy a Batman, da Aqualad a Mercy Graves, fino ad arrivare a Krypto, il fedele amico a quattrozampe di Connor Kent.

Insomma, si prospetta una seconda stagione decisamente intensa!