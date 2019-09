Titans 2: il Robin di Jason Todd è responsabile del ritorno di SPOILER

La premiere della seconda stagione di Titans, che ha debuttato questo venerdì su DC Universe, ha svelato che il secondo Robin interpretato da Curran Walters è responsabile dell'arrivo di un importante personaggio che i fan aspettavano da tempo.

Curran Walters ha fatto la sua prima apparizione come Jason Todd / Robin nell'arco della prima stagione di Titans e ha immediatamente fatto capire che il suo Ragazzo Meraviglia è un tipo abbastanza arrogante eroe arrogante. Ora Jason è diventato un membro regolare della squadra dei Titani, ma il suo comportamento scriteriato sembra aver messo la squadra in grave pericolo.

In una scena del primo episodio, infatti, il nuovo Robin interrompe una trasmissione di notizie per informare il pubblico del ritorno in gioco della squadra, gridando: "I Titani sono tornati, stronzi!". Sfortunatamente, per lui e per i suoi compagni, Slade Wilson / Deathstroke ha visto la trasmissione stupendo della notizia.

L'infelice uscita di Robin spinge così Wilson a tornare a casa e dirigersi verso l'armeria, dove il suo costume di Deathstroke lo ha atteso per anni dopo il suo ritiro dal business. I trailer della seconda stagione di Titans hanno suggerito che Deathstroke abbia già incrociato il suo cammino con la precedente incarnazione della squadra di Titans e i commenti di Jason Todd sembrano aver spinto l'abile assassino ad interrompere la sua pensione anticipata.

