Titans 2, Ryan Potter e lo spoiler accidentale su Wonder Girl

Nuove indiscrezioni dal set della seconda stagione di Titans: questa volta il "colpevole" sarebbe il giovane interprete di Beast Boy, Ryan Potter, che avrebbe condiviso una foto con un piccolo spoiler riguardante Wonder Girl.

Solo qualche ora dopo i post dei colleghi con potenziali spoiler su una location chiave della serie e un importante dettaglio su Raven (Teagan Croft) nella seconda stagione, Ryan Potter (Beast Boy) condivide su Instagram una foto che rivelerebbe un'altra informazione su ciò che vedremo nei prossimi episodi di Titans.

Il post in questione, ora non più presente su Instagram perchè rimosso, mostrerebbe il costume di Wonder Girl (Conor Leslie), individuabile tra le altre "foto nella foto".

Un utente di Reddit ha però salvato e ricondiviso la "foto incriminata" (che potete vedere in calce alla notizia), modificandola anche, in modo da poter vedere meglio i soggetti.

Sulla destra, è infatti visibile il personaggio della Leslie, Donna Troy, in costume.

Nella prima stagione dello show avevamo visto Donna fare uso del Lasso della Verità, mentre la dovevamo ancora ammirare in un vero e proprio costume da supereroina.

A quanto pare però, non manca poi molto perchè questo accada.

Non abbiamo ancora notizie ufficiali riguardo a una data di uscita, ma la seconda stagione di Titans dovrebbe debuttare questo autunno in America.