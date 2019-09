Titans 2: nella serie c'è anche Roy Harper, il braccio destro di Green Arrow

In appena due episodi della seconda stagione Titans, l'amatissima serie del servizio di streaming on demand DC Universe, ha già presentato un nutrito gruppo di personaggi protagonisti e comprimari molto popolari fra i fan DC Comics.

Stiamo parlando ovviamente di Deathstroke, Rose Wilson, Doctor Light, Shimmer e Bruce Wayne, senza dimenticare Superboy e Aqualad, ma nella nuova puntata dello show sembra che anche un altro classico personaggio dei Teen Titans potrebbe unirsi al gruppo ben presto: trattasi di Roy Harper, celebre braccio destro di Green Arrow.

Non si tratta di spoiler, chiaramente, dato che la menzione del personaggio è rapidissima e non ha nulla a che fare con la storyline principale, ma il cenno ad un altro personaggio popolare che deve ancora esordire nello show fa presumere che prima o poi assisteremo al suo arrivo. Wonder Girl e Starfire trascorrono buona parte di questo episodio in un picchettamento, in attesa che il criminale Shimmer si presenti in un determinato luogo.

Se Roy Harper dovesse effettivamente apparire in Titans, non si tratterebbe di un debutto live-action per il supereroe DC, dato che ha già avuto un ruolo sostanziale nella serie The CW Arrow, interpretato dall'attore Colton Haynes.

Voi cosa ne pensate? Roy Harper apparirà anche in Titans? Staremo a vedere.

Per altri approfondimenti, guardate il costume di Nightwing in alcune foto rubate dal set della serie, nonché il nuovo poster di Titans con Beast Boy.