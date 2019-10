Titans 2: nel sesto episodio scopriamo il destino di Jason Todd

Il terzo e il quinto episodio della seconda stagione di Titans si sono chiusi con una semplice domanda: che fine farà Jason Todd? Finalmente, il sesto episodio, Conner, ci ha dato una risposta.

Dopo un intenso quinto episodio, ricco di confronti e pericoli per i nostri giovani eroi, e conclusosi ancora una volta con un punto interrogativo sull destino di Jason Todd (Curran Walters), il sesto episodio della seconda stagione di Titans, Conner, ci mostra se il ragazzo ce l'ha fatta, o è andato incontro alla morte, proprio come accadde nei fumetti (per volere dei fan, che anche qui sono stati chiamati a decidere, sebbene dubitiamo per avere una reale influenza sulle sorti dello show).

Ebbene, ecco il reponso: Jason Todd... lives.

Ma cosa è accaduto?

Semplice, Superboy passava di lì. Letteralmente.

La puntata di ieri di Titans, come tutti sapranno o avranno intuito dal titolo, era infatti dedicata a Conner Kent a.k.a. Superboy.

La maggior parte del minutaggio è effettivamente dedicata alla sua storia e alle sue origini, e quindi è Metropolis l'ambientazione principale, ma nelle ultime scene lo vediamo camminare per le strade di San Francisco, in particolare dalle parti della battaglia tra Deathstroke e i Titans.

Così, quando Dick (Brenton Thwaites) non riesce a salvare Jason, che precipita inevitabilmente dall'altissimo edificio, chi entra in azione per salvare il perfetto sconoscito?

Ma Superboy, ovviamente.

Il ragazzo, non appena alza gli occhi e vede una figura cadere dal cielo, agisce d'istinto e con un salto la raggiunge, attutendo l'impatto e salvando la vita al nostro Robin 2.0.

Nel mentre, però, Conner viene intercettato dagli agenti di Lex, che lo colpiscono con dei proiettili di Kryptonite.

Ci toccherà aspettare quindi la prossima settimana per sapere come andrà a finire per Conner, ma almeno per oggi, Jason Todd è finalmente al sicuro.