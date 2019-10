Titans 2: la sinossi di Superboy introduce Lionel Luthor e Martha Kent

Il finale della prima stagione di Titans si chiude con la fuga di Conner Kent/ Superboy da laboratori Cadmus, lasciando i fan col fiato sospeso in attesa di poterlo rivedere. Il momento è finalmente giunto e la CW ha appena reso nota la sinossi ufficiale del quarto episodio di Titans 2, intitolato proprio "Conner", che qui riportiamo:

"Conner Kent fugge dai laboratori Cadmus e per la prima volta cammina sulla terra da uomo libero. Con Crypto al suo fianco, vaga alla ricerca di radici e persone importanti del suo passato e ciò lo conduce a Lionel Luthor (Peter MacNeill), padre di Lex Luthor, e alla scienziata genetista Eve Watson (Genevieve Angelson). Eve svela a Connor il segreto delle sue origini e lo invita a percorrere un cammino di scoperta personale, analizzando i suoi impulsi primigeni e la sua stessa identità. In un momento di smarrimento, Connor decide di agire eroicamente e si ritrova faccia a faccia con i Titans".

La strada per svelare i segreti nascosti della famiglia Kent ancora una colta passa per le mani dei Luthor, che sembrano sapere più di quanto non svelino in realtà. Se da un lato il ruolo di Lionel nell'episodio è chiaro, quello di Martha Kent, cui si fa solo una flebile allusione, è ancora sconosciuto.

Ai protagonisti della prima stagione Brenton Thwaites (Richard “Dick” Grayson / Robin) Anna Diop (Koriand’r / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), e Ryan Potter (Garfield “Gar” Logan / Beast Boy), si aggiungeranno Joshua Orpin (Superboy ), Esai Morales (Deathstroke) e il Sir Jorah di Game of Thrones: Iain Glen nelle vesti di Bruce Wayne/ Batman cui sarà dedicato un intero episodio.

Quale sarà il gesto eroico di Connor cui si allude? Che c'entri qualcosa lo scontro tra Deathstroke e i Titans? Intanto arrivano dal set immagini di un giovane Kent circondato da milizie armate fino ai denti: saranno state inviate da Luthor per fermarlo?