Titans 2: Starfire protagonista di un gesto importante

L'ultimo episodio di Titans, intitolato Bruce Wayne, è stato ricco di avvenimenti come la confessione shock di Dick Grayson ( Brenton Thwaites ), ma anche il gesto eroico di Starfire (Anna Diop). Se volete evitare spoiler, non continuate nella lettura.

Nel corso della puntata è stato rivelato il destino di Superboy (Joshua Orpin), il quale era riuscito a salvare Jason Todd (Curran Walters), venendo però colpito da un proiettile di kryptonite.

Per fortuna del giovane clone di Superman, il momento della morte non è ancora giunto, grazie al salvataggio di una sua compagna. Stiamo parlando di Starfire, che per una volta salva qualcuno al posto di incenerire tutto ciò che ha intorno.



Starfire, infatti, aiuta Superboy utilizzando i propri poteri, su indicazione della dottoressa Eve Lawson, la quale aveva capito che per salvare il ragazzo erano necessarie delle radiazioni solari. Così, la supereroina ha avvolto se stessa e l'altro Titano in un vortice di fiamme, mentre Raven (Teagan Croft) cercava di tenere tutti gli altri al sicuro. Il piano riesce e così il personaggio interpretato da Orpin potrà continuare a combattere Deathstroke, un avversario che richiederà lo sforzo e la collaborazione di tutti i Titani.



La seconda stagione di Titans sta venendo trasmessa da DC Universe e sarà pubblicata in Italia su Netflix, anche se al momento manca una data ufficiale. L'ottavo episodio sarà intitolato Jericho e nelle immagini promozionali compare anche Deathstroke.