Titans 2: Superboy, Beast Boy e Krypto fanno squadra nelle nuove foto promozionali

Atonement, il nono episodio della seconda stagione di Titans avrà al centro dell'attenzione l'insolito gruppetto formato da Garth (Beast Boy), Conner (Superboy) e Krypto.

La seconda stagione di Titans si sta avvicinando alla sua conclusione, e il team di giovani eroi non potrebbe essere più frammentato di così.

Dawn/Dove (Minka Kelly) e Hank/Hawk (Alan Ricthson) se ne sono tornati alla tranquilla vita del Wyoming; Donna/Wonder (Conor Leslie) Girl e Rachel (Teagan Croft) hanno salutato i compagni, proprio come hanno fatto Rose/Ravager (Chelsea T. Zhang) e Jason/Robin (Curran Walters), diretti chissà dove; Kory/Starfire (Anna Diop) deve vedersela con Faddei (Robbie Jones); mentre Dick è rimasto da solo a riflettere sulle azioni.

Questo vuol dire che c'è solo un giovane eroe che può aiutare Conner/Superboy (Joshua Orpin) a rimettersi in sesto: Garth/Beast Boy (Ryan Potter).

I due, assieme al fedele Krypto, sono anche i protagonisti delle still promozionali del nuovo episodio, Atonement, che potete trovare anche nella nostra gallery.

Che sia l'inizio di una grande amicizia tra i due personaggi?

La seconda stagione di Titans è in onda ogni venerdì su DC Universe, mentre non abbiamo ancora notizie su un'eventuale messa in onda italiana della serie. La prima stagione dello show, invece, è attualmente disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.