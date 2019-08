Titans 2, ci sarà anche Superman: avrà un ruolo maggiore nella stagione tre

Secondo quanto riferito nelle ultime ore, nella seconda stagione di Titans assisteremo all'esordio ufficiale di Superman, iconico supereroe DC Comics mai menzionato durante il primo ciclo di episodi della serie DC Universe.

Al contrario nella prima stagione di Titans veniva spesso citato Batman, che poi alla fine in qualche sequenza è addirittura comparso fisicamente e che nel corso della seconda stagione avrà un ruolo maggiore e sarà addirittura impersonato dalla star di Game of Thrones Ian Glenn.

La stessa cosa a quanto pare capiterà con Superman, che comparirà fugacemente in Titans 2 per poi avere un ruolo più significativo nella terza stagione.

Per il momento naturalmente non ci sono informazioni su chi impersonerà l'Ultimo Figlio di Krypton, e per un casting importante è lecito pensare che bisognerà attendere il finale di Titans 2: probabilmente infatti l'apparizione (o apparizioni) dell'Uomo d'Acciaio nei prossimi episodi della serie saranno piuttosto fugaci e "mascherate", in modo tale da nascondere il volto del suo interprete, probabilmente uno stunt. Ma chissà, magari nelle prossime settimane la DC ci sorprenderà e annuncerà l'attore di Superman fin da subito.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di Titans arriverà a settembre.