Titans 2: un trailer alternativo mostra nuove immagini di Bruce Wayne

Ieri è stato diffuso il trailer della seconda stagione di Titans, mentre oggi è stato il turno di un video alternativo pubblicato dall'attrice Teagan Croft in cui è possibile osservare nuove immagini di Iain Glen nel ruolo di Bruce Wayne.

All'interno del nuovo trailer assistiamo a un saluto che avviene tra Rachel Roth/Raven (Croft) e Dick Grayson (Brenton Thwaites), con la ragazza che sottolinea di aver sentito la mancanza dell'amico. Successivamente, dopo alcune sequenze action, si intravede Iain Glen che domanda a Dick "Titans, di nuovo?".

Il filmato poi non mostra ulteriori sequenze in cui è possibile fare deduzioni su Glen nei panni anche di Batman e non solo in quelli del suo alter ego, evento che è molto atteso dai fan. La seconda stagione, inoltre, farà il suo debutto il prossimo 6 settembre all'interno del servizio streaming di video DC Universe, mentre in Italia sarà distribuita da Netflix che ha all'interno del proprio catalogo anche la prima stagione.

Ecco la sinossi ufficiale: "Nella seconda stagione, a seguito del loro incontro con Trigon, Dick riforma i Titans. Sotto la sua supervisione nella loro nuova casa alla Titans Tower, Rachel, Gar e Jason Todd si allenano insieme per affinare le loro abilità eroiche e lavorare insieme come una squadra. A loro si uniscono Hank Hall e Dawn Granger alias Hawk e Dove e Donna Troy alias Wonder Girl. Anche se questi Titans originali tentano di passare a una vita regolare, quando i vecchi nemici riemergono, tutti devono riunirsi per occuparsi di affari incompiuti. E mentre questa famiglia di vecchi e nuovi Titans - tra cui Conner Kent e Rose Wilson - impara a coesistere, l'arrivo di Deathstroke, mette in luce i peccati dei vecchi Titans che minacciano di strappare ancora una volta questa nuova famiglia di Titans".

Come anticipato dalla sinossi, nella nuova stagione sarà presente anche Deathstroke, e una foto dal backstage ci mostra il suo look senza maschera.