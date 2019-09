Titans 2: vediamo il poster dedicato a Dove e Hawk

Manca pochissimo all'uscita della seconda stagione della serie TV sui supereroi DC su Netflix. Per ingannare l'attesa l'account ufficiale dello show ha deciso di mostrare ai fan delle immagini aventi come protagonisti i Titani. Dopo aver visto il primo poster dedicato a Titans 2, ecco quello che ci mostra il look Dove e Hawk nelle puntate inedite.

Abbiamo conosciuto i due personaggi nel corso di quattro episodi, scoprendo che avevano avuto dei trascorsi con Dick Grayson, ex aiutante di Batman. Come ricorderete i due hanno scelto di continuare a combattere il crimine, nonostante le gravi ferite sostenute da Dove, nome in codice di Dawn Granger, durante un combattimento mentre cercava di difendere Raven. Anche il personaggio interpretato da Alan Ritchson ha deciso di aiutare Robin, superando le discussioni che hanno avuto nel corso della loro prima collaborazione, ma sua preoccupazione principale sarà quella di assicurarsi che non accada nulla alla sua compagna.

Nel trailer di Titans abbiamo potuto vedere che i due saranno più presenti nel corso della seconda stagione, infatti aiuteranno questa nuova versione dei Titani a superare le loro differenze e ad agire come un vero team.

L'account Twitter della serie ci ricorda che mancano solo cinque giorni alle puntate inedite, che in Italia saranno distribuite da Netflix.