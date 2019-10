Titans 2: vediamo Superboy in azione nella nuova clip del sesto episodio

Dopo aver dato un nuovo sguardo a Superboy, ormai prossimo al debutto della seconda stagione di Titans, la nuova clip pubblicata ci offre l'occasione per vedere il supereroe in azione nel sesto episodio, intitolato Conner.

Il video è stato pubblicato in esclusiva da IGN e potete vederlo in cima all'articolo per avere un assaggio di ciò che sta per arrivare. Il giovane clone kryptoniano mostra le sue abilità, incluse la super forza e la super velocità, dopo essere stato minacciato da alcune forze armate. Superboy viene sorpreso dall'irruzione da una squadra d'assalto che lo fa inginocchiare con le mani dietro la nuca. Dopo l'aggressione a Lionel Luthor (Peter MacNeill), il ragazzo reagisce e si sbarazza dei nemici in breve tempo.



Come sappiamo dalla sinossi del sesto episodio, infatti, oltre a Superboy, verranno introdotti il padre di Lex Luthor e Martha Kent, il cui ruolo non è ancora chiaro dall'anteprima. La scena della clip dovrebbe essere ambientata proprio nella tenuta di Lionel Luthor, poiché le premesse sono: "Conner Kent e Krypto scappano dai Cadmus Labs. La ricerca della verità del suo passato lo porta di fronte a Lionel Luthor e alla scienziata di genetica Eve Watson."



Conner andrà in onda l'undici ottobre su DC Universe e, in attesa della pubblicazione in Italia, vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni di Titans 2.