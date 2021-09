Titans 3, l'addio di Alan Ritchson alla serie tv DC

Con il nono episodio di Titans 3, andato in onda ieri sera per gli spettatori oltreoceano di HBO Max, lo show dice addio ad Alan Ritchson, l'attore che per 3 stagioni dello show ha interpretato Hawk.

I fan di Titans sono abituati ai numerosi colpi di scena in questa serie del DC Universe e il finale della puntata trasmessa ieri negli USA non è da meno!

Dopo l'esplosione in cui era stato coinvolto a inizio stagione, il destino del supereroe all'interno della serie era incerto, ma i fan hanno potuto rivederlo nel nono episodio di Titans 3. Nel finale della puntata, infatti, Tim Drake e Donna Troy lo incontrano nell'aldilà: l'aiuto di Hank Hall sarà fondamentale per riportarli in vita sulla Terra. Nel salvare le vite di Tim e Donna, Hawk si condannerà a restare nel limbo con l'obiettivo di proteggere altre anime dai demoni.

A questo punto è lecito chiedersi se il personaggio di Hawk avrà un futuro nella serie. Per rispondere a questa domanda, ci vengono in aiuto le dichiarazioni di Alan Ritchson, che ha interpretato il personaggio fin dall'inizio della serie.

In un'intervista con la rivista Entertainment Weekly, l'attore ha dichiarato: "Ero pronto ad andare oltre, verso una fase più matura della mia vita. E stranamente mi sono imbattuto nel ruolo da protagonista in Jack Reacher al momento giusto". Poco più di un anno fa, infatti, Amazon Prime Video aveva annunciato proprio Ritchson come protagonista del reboot di Jack Reacher.

Sembra quindi che non ci siano dissidi con il cast o con la produzione, ma che si tratti di una scelta narrativa concordata con l'attore, che era pronto a voltare pagina verso nuovi ruoli sul piccolo schermo.

Mentre negli Stati Uniti la serie è quasi agli sgoccioli, non è ancora confermato quando Titans 3 arriverà su Netflix in Italia, ma è certo che la platea dei fan del DC Universe non aspetta altro che scoprire che cosa accadrà ai suoi beniamini.