Titans 3, annunciato il nuovo trailer! Ecco Starfire e Nightwing nelle foto ufficiali

Dopo il primo sguardo a Tim Drake in Titans 3, HBO Max ha diffuso in rete delle nuove immagini tratte dalla prossima stagione della serie per annunciare l'imminente arrivo di un nuovo trailer ufficiale.

Come comunicato dagli account social dello show, il filmato debutterà in rete domani 15 luglio. Nel frattempo i fan possono rimediare all'attesa dando un'occhiata alle foto dei protagonisti, che includono un nuovo sguardo a Brenton Thwaiter nel ruolo di Dick Grayson/Nightwing e Anna Diop nei panni di Kory Anders/Starfire.

Vi ricordiamo che la nuova stagione prevede un interessante cambio di ambientazione, con le nuove avventure del gruppo di eroi che si svolgeranno a Gotham City, dove Dick Grayson incontrerà il capo del GCPD Barbara Gordon. La trama degli episodi è ancora sconosciuta, ma stando alla descrizione ufficiale i protagonisti "incontreranno dei vecchi amici e affronteranno nuove minacce".

I primi tre episodi del nuovo arco narrativo debutteranno su HBO Max il prossimo 12 agosto, con i seguenti che approderanno sul servizio ogni giovedì fino al finale di stagione previsto per il 21 ottobre. Restiamo invece in attesa di novità sulla data di uscita in Italia, dove la serie è distribuita da Netflix.



