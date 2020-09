Titans 3, arriva Red Hood: Curran Walters sta 'studiando' per la parte

Dopo lo scioccante finale della seconda stagione di Titans, le star dello show hanno anticipato grandi novità per la terza stagione, inclusi alcuni arrivi molto interessanti... Come quello di Red Hood, che Curran Walters si sta diligentemente preparando a interpretare.

Al DC FanDome, il cast di Titans ha anticipato dei grandi arrivi nella serie, da Barbara Gordon a al villain Spaventasseri, ma di certo il più atteso dai fan non può che essere lui, Red Hood.

La svolta, in realtà, era nell'aria da un po', vista anche la complicata relazione di Jason Todd (Curran Walters) con il resto della squadra, e in particolare con Dick (Brenton Thwaites), ma tutto starà nel vedere come arriveremo al risultato annunciato.

Nel frattempo, Walters ha iniziato a "studiare" in preparazione delle riprese della nuova stagione, come vediamo anche nel suo ultimo post di Instagram (che trovate, come sempre, in calce alla notizia), che consiste di una foto con diverse pubblicazioni dedicate al personaggio di Red Hood (da Red Hood and The Outlaws a Batman: A Death In The Family) e una caption semplice ma esplicativa: "Compiti a casa".

Al momento non sappiamo ancora quando partiranno le riprese della terza stagione di Titans, né quando potrebbe eventualmente andare in onda la serie. Possiamo solo augurarci, come per ogni produzione, che si possa tornare sul set al più presto e, soprattutto, in sicurezza.