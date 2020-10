Titans 3, in arrivo una prima occhiata a Cappuccio Rosso nella serie HBO Max

Condividendo un video ufficiale sul suo profilo Instagram, l'attore Curran Walters ha regalato una succosissima anticipazione ai suoi fan, rivelando che nella giornata di domani, lunedì 26 ottobre, verrà quasi sicuramente rivelato il look del suo Cappuccio Rosso (Red Hood) nella terza stagione di Titans, esclusiva HBO Max.

Nel filmato vediamo infatti il logo della serie e poi la data di domani, mentre in un velocissimo flash arriva la scritta Red Hood, che potrebbe essere addirittura il sottotitolo della stagione. Lo scopriremo domani, comunque.

L'attore ha interpretato il ruolo di Jason Todd nelle precedenti stagioni della serie, ma gli appassionati dell'universo di Batman sanno bene che nei fumetti è proprio l'ex-Robin ad assumere l'identità dello spietato Red Hood, dopo essere messo fuori gioco da Joker.

È probabile che la serie reinterpreti il materiale originale in chiave del tutto diversa, ma di sicuro il personaggio di Walters subirà un'evoluzione piuttosto importante nel corso delle nuove puntate. Del resto, aveva già iniziato ad essere chiaro il distacco nei confronti del team, e non resta che scoprire come il tutto verrà gestito, anche alla luce dei nuovi personaggi annunciati per Titans.

In tempi non sospetti, l'attore aveva già detto la sua sulla possibilità di interpretare Red Hood: "Sarebbe molto figo. Dipende tutto su ciò che decideranno gli sceneggiatori e dove decideranno di andare a parare. Sarebbe grandioso persino arrivare in quella storyline in Titans, prima o poi".

Purtroppo non sappiamo ancora molto sulla data di uscita della terza stagione, ma gli attori non stanno più nella pelle e anche Brenton Thwaites aveva stuzzicato i fan con gli aggiornamenti sul costume di Nightwing.