Titans 3 oltre Batman: nei nuovi episodi compaiono quattro diversi Robin!

Titans 3 è arrivato, e anche se i fan della serie DC sapevano che avrebbero avuto Jay Lycurgo nei panni di Tim Drake in questa stagione, nessuno era pronto ai ben quattro diversi Robin presentati nel primo episodio.

(SPOILER PER IL PRIMO EPISODIO DI TITANS 3)

Nel primo episodio della nuova stagione, infatti, compaiono Carrie Kelly, Daxton Chill, Duke Thomas e Stephanie Brown, tutti selezionati come possibili sostituti del Ragazzo Meraviglia: la cosa è un po' uno shock per Dick Grayson, che non riesce a credere che Batman stia pensando di coinvolgere un altro ragazzino nella sua lotta senza fine contro le più grandi minacce di Gotham. Jason Todd si è fatto uccidere da Joker, l'intera Bat-Family sta lottando con il dolore di questa perdita: Nightwing, arrivato per rendere omaggio a Jason, lo trova già sepolto nella tomba della famiglia Wayne accanto ad Alfred.

Nonostante i quattro personaggi presi in considerazione, è probabile che sarà Tim Drake ad ereditare il ruolo. Comunque si confermano come veritieri i rumor che volevano la presenza di Carrie Kelly e la possibilità di vedere esordire un Robin versione femminile nella serie: voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti, scoprite i nuovi poster ufficiali di Titans 3.