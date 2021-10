Titans 3, da Brenton Thwaites anticipazioni sul finale: 'Ci saranno degli addii'

Dopo la notizia del rinnovo di Titans per la quarta stagione, i fan attendono il finale della season 3, previsto negli Stati Uniti per giovedì 21 ottobre. Secondo le anticipazioni di Brenton Thwaites, però, non tutti i personaggi faranno ritorno nei prossimi episodi della serie DC. La lotta per salvare Gotham potrebbe costare caro a qualcuno.

In una recente intervista con TVLine, Brenton Thwaites ha presentato il finale di stagione di Titans 3, spiegando che i protagonisti stanno "lavorando essenzialmente per riconquistare Gotham e salvare la gente di Gotham". C'è però da aspettarsi, ha aggiunto, che "ci saranno alcuni addii alla fine".

Questo non vuol dire necessariamente che qualche personaggio morirà nel finale della terza stagione di Titans, nel corso della quale abbiamo già assistito all'addio di Alan Ritchson. Magari, alcuni di loro potrebbero semplicemente scegliere di lasciare Gotham City e dare inizio a una nuova fase della loro vita.

Brenton Thwaites ha inoltre rivelato che, anche prima del rinnovo annunciato al DC FanDome, il cast di Titans era abbastanza ottimista sul futuro dello show. "Il feedback di HBO Max, Warner Bros. e dei produttori è stato molto positivo, ma ovviamente dovevamo aspettare anche il feedback delle persone che guardavano la serie. Credevamo tutti nel rinnovo, ma è un mondo selvaggio là fuori. Abbiamo dovuto aspettare e vedere se con il Covid e tutto il resto valesse la pena di fare una quarta stagione. E a quanto pare, ne vale la pena."