Titans 3, Brenton Thwaites stuzzica i fan sui nuovi aggiornamenti del costume di Nightwing

Quando Dick Grayson ha finalmente abbracciato l'identità di Nightwing alla fine della seconda stagione di Titans, mostrando ai fan il tanto atteso costume e il nuovo stile di combattimento, e durante un'intervista su Rotten Tomatoes l'interprete Brenton Thwaites ha stuzzicato i fan parlando degli aggiornamenti della tuta.

Dice infatti Thwaites: "Ci siamo riservati alcune idee per modificare e aggiornare il costume di Nightwing in modo da poter ancora utilizzare lo stile della tuta originale ideata inizialmente, anche perché questi costumi sono davvero difficili e lunghi da realizzare. È sempre cosa buona e giusta migliorare un'idea che abbiamo già sviluppato. Al momento stiamo lavorando a diversi gadget che potremmo aggiungere al costume di Nightwing".



Con Collider l'attore ha invece parlato della transizione identitaria da Robin a Nightwing: "Il mio iniziale allenamento doveva essere finalizzato all'interpretazione di Nightwing. Poi abbiamo avuto altri elementi da affrontare e abbiamo intrapreso una strada diversa. Per tutto questo tempo, comunque, sono stato molto ansioso di leggere l'evoluzione di Dick in Nightwing e scoprire passo dopo passo i tasselli della sua trasformazione".



Vi lasciamo alla recensione di Titans 2. Cosa ne pensate delle parole di Brenton Thwaites? Curiosi di scoprire i prossimi aggiornamenti del costume di Nightwing? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.