Titans 3, cosa aspettarsi da Spaventapasseri? Sarà la versione DC di Hannibal Lecter!

L'hype dei fan è alle stelle dopo il trailer ufficiale di Titans 3, e adesso con una nuova intervista promozionale lo showrunner Greg Walker ha contribuito ad alimentarlo paragonando il nuovo villain Spaventapasseri all'iconico Hannibal Lecter.

Parlando con Entertainment Weekly, infatti, lo showrunner di Titans ha parlato di cosa i fan possono aspettarsi dal celebre avversario di Batman, che come precedentemente annunciato sarà interpretato da Vincent Kartheiser. Nelle parole di Walker: "Pensate ad Hannibal Lecter. Stiamo parlando di uno psicologo istruito e super intelligente che comprende la psiche umana ma che è anche alimentato da un profondo, oscuro senso di vendetta. Il suo obiettivo è distruggere le persone e come attore devi essere in grado di manifestare questa follia. Kartheiser ha gestito le cose molto bene."

Il confronto di Greg Walker con Hannibal Lecter sembra quanto mai azzeccato, dato che Spaventapasseri lavorerà con il dipartimento di polizia di Gotham City mentre è incarcerato nell'Arkham Asylum: la sua situazione ricorda da vicino quella del Dottor Lecter sia in Manhunter di Michael Mann, sia ne Il silenzio degli innocenti con Anthony Hopkins. In passato, ricordiamo, Spaventapasseri è stato interpretato da Cillian Murphy in tutti e tre i film della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Oltre a Spaventapasseri, lo saprete, in Titans 3 ci sarà anche Joker.

Ricordiamo che la terza stagione di Titans debutterà il 12 agosto su HBO Max.