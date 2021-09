Titans 3, Curran Walters in posa nella Bat-Caverna: la foto dal set

In attesa di scoprire quando esce su Netflix la stagione 3 di Titans, i fan italiani della serie DC possono dare un'occhiata a una nuova foto postata da Curran Walters sul suo account Twitter. Negli Stati Uniti, intanto, i nuovi episodi dello show si avviano alla conclusione.

La terza stagione di Titans, come sappiamo, ha introdotto il personaggio di Red Hood, l'iconico e vendicativo villain dietro il quale si nascondeva Jason Todd dopo la sua (apparente) morte per mano di Joker.

Come possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, Curran Walters ha postato una foto di backstage in cui è nella Bat-Caverna, col suo costume da Red Hood, e osserva il costume del suo alter ego Robin.

La stagione 3 di Titans è stata finora molto elogiata dal pubblico, e sono in molti ad aspettarsi a questo punto un finale che in qualche modo riscatti Red Hood, e anticipi quale direzione prenderà in futuro il personaggio di Curran Walters, una volta che il dottor Jonathan Crane (ovvero lo Spaventapasseri) sarà assicurato alla giustizia.

Fanno parte del cast di Titans, tra gli altri, anche Brenton Thwaites nel ruolo di Nightwing, Anna Diop nel ruolo di Starfire, Ryan Potter, Teagan Croft, Minka Kelly, Alan Ritchson, Joshua Orpin, Chelsea Zhang e Iain Glen, che interpreta Bruce Wayne.