Titans 3: Curran Walters racconta la trasformazione da Robin a Red Hood

Titans 3 ha un nuovo villain: Red Hood. Il suo arrivo è stato atteso soprattutto dai fan dei fumetti, e finalmente ci siamo. Si tratta di un personaggio che già conosciamo, Jason Todd, che è passato da essere Robin a diventare il violento villain che vedremo in questa season. Curran Walters, interprete di Todd, ha parlato di questa trasformazione.

L'attore, nel corso di un'intervista con Collider, ha spiegato che ha dovuto completamente modificare il suo allenamento per questo nuovo ruolo. "Ci sono stati enormi cambiamenti," ha ammesso Walters, "abbiamo fatto un sacco di allenamenti di combattimento, come la boxe e tutte le arti marziali, come prima, ma per quanto riguarda la differenza principale tra Red Hood e Robin, stavolta abbiamo portato alcuni militari che ci hanno aiutato a fare un po' di addestramento con le armi. Quindi, abbiamo avuto un sacco di persone per la tattica, che sono intervenute e ci hanno aiutato nei movimenti e tutte quelle cose lì."

Ma la differenza tra Robin e Red Hood non riguarderebbe solo il tipo di training, ma anche il costume indossato. Come abbiamo visto, il costume di Red Hood può essere ingombrante, e realizzato in materiali non proprio comodi. "E' un costume così diverso," ha commentato Walters, "Devo dire che il costume di Robin è, tutto sommato, più comodo e facile da indossare. Ovviamente abituarsi a recitare con una maschera e fare acrobazie con una maschera è stato impegnativo all'inizio e, figuriamoci, sono solo nuovi costumi. Devi sempre capire cosa funziona per te."

Ma la vera sfida, secondo Curran, non riguarderebbe né l'impegno fisico né l'adattamento ai nuovi costumi, bensì la dimensione psicologica del personaggio. Il villain ha infatti una storyline complessa, e Walters ha spiegato che gestirne l'intensità emotiva nel corso dei vari episodi non è stato semplice. "Ogni volta che arrivi a compiere un cambiamento del genere in un tempo così breve è sicuramente una sfida" ha detto l'interprete di Jason Todd. "Ed è... abbiamo fatto un sacco di flashback e cose del genere, quindi c'è stato tempo per scoprire cosa funziona. Com'è con i lacrimogeni, com'è senza i lacrimogeni, com'è quando si ritira. Quindi, sì, il viaggio emotivo durante l'intera season è piuttosto intenso."

E i fan non vedono l'ora di vederlo con i loro occhi nel corso di tutta la stagione. Intanto i primi tre episodi di Titans 3 sono approdati su HBO Max.