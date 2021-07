Titans 3, da Dick Grayson a Jason Todd: tornano i protagonisti nelle nuove foto ufficiali!

Dopo che Curran Walters ha svelato un nuovo sguardo al look di Jason Todd nella terza stagione di Titans, l'account Twitter della serie ha pubblicato una valanga di nuove immagini ufficiali dedicate ai protagonisti.

Le foto, che potete trovare in calce alla news, includono Brenton Thwaites (Dick Grayson / Nightwing), Anna Diop (Kory Anders / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Garfield Logan/Beast Boy), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk), Joshua Orpin (Conner Kent / Superboy), Iain Glen (Bruce Wayne), Conor Leslie (Donna Troy / Wonder Girl), Savannah Welch (Barbara Gordon), Vincent Kartheiser (Jonathan Crane / Scarecrow), Curran Walters (Jason Todd / Robin / Red Hood) e Damaris Lewis (Komand'r / Blackfire).

Il nuovo arco narrativo della serie DC prevede un cambio di ambientazione: le nuove avventure del gruppo di eroi si svolgeranno infatti a Gotham City, dove Dick Grayson incontrerà Barbara Gordon, ex Batgirl ora a capo del GCPD.

L'uscita della quarta stagione di Titans è fissata al 12 agosto su HBO Max, mentre rimaniamo in attesa di novità sulla distribuzione italiana. Inoltre, il 14 settembre è in arrivo Titans United, storia a fumetti divisa in sette parti con protagonisti gli eroi della serie.