Titans 3, c'è una morte scioccante nei primi episodi della nuova stagione

Ieri su HBO Max sono approdati i primi tre episodi di Titans, e mentre i fan non vedono l'ora di assistere alla trasformazione di Robin nell'antieroe Red Hood e scoprire il ruolo di Joker, il ritorno della serie DC ha già svelato la morte di un importante personaggio.

Attenzione, seguono spoiler.

Durante il primo episodio, Jason Todd scopre che Joker si trova all'interno di una sorta di parco e tema e si reca nella location nonostante gli avvertimenti di Batman. Una volta arrivato sul posto, vediamo il personaggio di Curran Walters cadere sotto i colpi brutali del Clown Principe del Crimine, ma non è questa la morte a cui ci stiamo riferendo dato che Todd tornerà più avanti nei panni di Red Hood.

Più avanti nella puntata assistiamo infatti ad un confronto tra Dick Grayson e Bruce Wayne, durante il quale quest'ultimo rivela di aver ucciso Joker dopo ciò che ha fatto a Todd. "Sai cosa stava facendo quando gli ho sfondato il cranio? Rideva. Rideva di me perché ha vinto. Tu e Barbara avevate ragione. È un gioco che avrei dovuto smettere molto tempo fa. Per me ora è finita" dice Bruce prima di lasciare ai Titans il compito di proteggere Gotham City.



