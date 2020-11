Titans 3: c'è un nuovo Robin nelle prime foto della nuova stagione

Dopo aver scoperto le ultime novità su un personaggio di Titans, vi segnaliamo queste foto condivise dal direttore della fotografia e regista della terza stagione, che ci mostrano alcune novità sul set della serie.

In calce alla notizia trovate il post pubblicato sull'account ufficiale di Instagram di Boris Mojsovski, in cui sono presenti alcune immagini che ci permettono di vedere il nuovo set della serie. Come potete vedere, sembra che parte della storia sarà ambientata in una foresta, mentre nell'ultima foto è presente il classico costume di Robin. Ecco il messaggio presente nel post: "Ci siamo. Ho iniziato il mio debutto alla regia in una fantastica foresta nel sud del Canada. La troupe ha fatto l'impossibile, di nuovo, c'erano luci e telecamere dappertutto. Come al solito ho imparato molto da Millicent Shelton e sono rimasto impressionato dal lavoro di Larnell Stovall. E ho anche trovato un altro candidato per il ruolo di Robin".

Come sapete la serie di HBO Max è presente nel catalogo di Netflix Italia, mentre aspettiamo ulteriori informazioni sulla data di uscita della terza stagione e sui prossimi avversari dei supereroi protagonisti dello show, vi segnaliamo un'altra foto dal set di Titans 3, invece ecco alcune immagini ufficiali di Red Hood.