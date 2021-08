Titans 3: un easter-egg ha svelato Harley Quinn e tanti altri villain di Batman

Una raccolta di easter-egg nella stagione 3 di Titans ha reso omaggio alla famosa Batcaverna di Batman, svelando l'esistenza di Harley Quinn e tantissimi altri villain di Gotham City nell'universo narrativo della serie.

Dopo che la battaglia della stagione 2 di Titans contro Deathstroke si è svolta nella soleggiata San Francisco, l'azione in questa nuova stagione si sposta sugli sfondi meno solari di Gotham City: ciò significa per i fan un viaggio nelle più iconiche location di Batman in live-action - da Wayne Manor al quartier generale della GCPD, dall'Arkham Asylum alla Batcaverna. Il bunker di Bruce Wayne è già apparso in Titans, anche se principalmente come parte della sequenza dei sogni di Trigon che collega le stagioni 1 e 2. Nella terza stagione di Titans, tuttavia, Dick Grayson torna a Gotham a tempo pieno sulla scia dell'omicidio di Jason Todd da parte di Joker.

In una scena che mostra Dick (Brenton Thwaites) entrare nella Batcaverna di Bruce, la scena rivela un'affascinante serie di cimeli e trofei di una carriera che combatte i supercriminali di Gotham City. Tra questi possiamo riconoscere l'ipnotico ombrello rosso e bianco di Pinguino appeso alla parete sinistra, il cilindro del Cappellaio Matto e il martello cartoonesco di Harley Quinn, oltre a diversi oggetti più piccoli che sono più difficili da distinguere. Sul retro, c'è una gigantesca carta da gioco con un'immagine del Joker, accanto a proiezioni olografiche di un'enorme moneta e di un dinosauro.

Il dinosauro, la moneta e la carta da gioco saranno molto familiari ai fan di vecchia data di Batman: il T-Rex ha infatti origine dalla storia "Dinosaur Island" del 1946, in cui Batman e Robin hanno combattuto contro dinosauri robotici (e alla fine Bruce ne porta uno a casa, all'insegna del 'perché no'); la moneta, facilmente confondibile per una citazione a Due Facce, proviene in realtà da una storia del 1947 con un criminale molto meno famoso, il Penny Plunderer, che ha usato l'oggetto come parte di una trappola per il Dynamic Duo. Infine, l'enorme carta Joker fu rubata da Batman al Pagliaccio di Gotham in persona.

