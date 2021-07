Titans 3: eroi e cattivi nei poster ufficiali della terza stagione

Dopo aver visionato il trailer ufficiale della terza stagione di Titans, arrivano in rete anche gli splendidi poster ufficiali della serie targata DC Universe che andrà in streaming su HBO Max. Sono in arrivo tantissime sorprese per tutti i fan della serie DC oltre all'introduzione di nuovi villain e personaggi noti nel mondo dei fumetti.

Nei poster ufficiali appena diffusi dopo il trailer della terza stagione di Titans ci sono tutti i protagonisti e i villain principali che contorneranno i nuovi episodi. Li trovate comodamente nel post in calce a questa news. Il debutto della terza stagione di Titans è previsto per il 12 agosto 2021. Lo show inizialmente sviluppato per DC Universe e ora in arrivo su HBO Max ci riporterà a Gotham City dove ovviamente non può mai essere tutto rosa e fiori... nemmeno per un minuto.

Nel trailer infatti si fa riferimento alla morte di Jason Todd, all'esordio di Cappuccio Rosso (Red Hood), al Joker, a Blackfire, a Spaventapasseri, ma viene presentata anche la Barbara Gordon di Savanna Welch così come possiamo dare una prima occhiata al Tim Drake di Jay Lycurgo.

La terza stagione vedrà infatti una Batgirl ormai non più in attività a causa del Joker che con un colpo di pistola l'ha lasciata paralizzata e costretta alla sedia a rotelle, proprio come accadeva nelle pagine dei fumetti DC. Barbara ha un rapporto complicato con Bamtan e con Dick Grayson di ritorno a Gotham formerà una nuova partnership per combattere il crimine.

Intensa e all'insegna tanto dell'azione quanto dell'esplorazione psicologica dei personaggi e delle loro storie: ecco come si presenta la terza stagione di Titans che nel frattempo sembra preparare il terreno per una nuova, più consapevole generazione. "Sii un Batman migliore".

Titans 3 arriverà su HBO Max il 12 agosto.