Titans 3, con l'esordio di Barbara Gordon vedremo anche Batgirl? Parla Savannah Welch

Come sappiamo, la nuova stagione di Titans ha un nuovo villain, Red Hood. Ma questa non è l'unica novità. In questa season, infatti, viene introdotto anche il personaggio di Barbara Gordon, che tutti conoscerete come Batgirl. La sua interprete, Savannah Welch, ha svelato se potremo vedere la Gordon ancora una volta nei panni della supereroina.

Una prospettiva che sembra alquanto improbabile, dal momento che Barbara Gordon è ormai da tempo su una sedia a rotelle dopo essere stata colpita da Joker con un colpo di pistola che l'ha paralizzata. La Gordon è adesso Commissario di Gotham, proprio come lo era stato anni prima suo padre. Ma, si chiedono i fan, avremo modo durante lo show di vedere la vecchia Batgirl nei suoi panni da supereroina? Ecco cosa ha risposto Savannah Welch nel corso di un'intervista per Comic Book.

"Beh, come molti fan sanno, questo show sembra amare i flashback, e non posso dire cosa rivedrete, ma conoscerete i vecchi tempi di Barbara, come erano all'inizio Babs e Dick, e quale fosse la loro dinamica. Probabilmente ci sarà un po' di azione. C'era azione in quegli anni, e penso che questo sia tutto quello che posso condividere," ha dichiarato l'attrice.

Rivedremo dunque il Dick Grayson del passato, nel periodo precedente a quando aveva lasciato la città di Gotham. E dunque, facendo questo salto indietro, si fa concreta anche la possibilità di vedere i giorni in cui Barbara era Batgirl. L'attrice ha parlato un po' di come saranno le cose fra lei e Dick all'inizio della season.

"All'inizio c'era un po' di tensione tra loro," ha dichiarato la Welch, "Dick aveva lasciato Gotham. Ovviamente Barbara era già stata sparata dal Joker, ed era sulla sedia a rotelle. Jim Gordon era morto. Quindi nella sua vita sono avvenuti molti cambiamenti da quando lei e Dick lavoravano insieme, e penso che lei sia cresciuta un po'. E credo che lo abbia fatto anche lui. E così quando si ritrovano, quando lui torna a Gotham e la vede in questo nuovo ruolo di commissario, è la prima volta che Dick la vede come commissario e in questa posizione di potere come donna, una donna disabile in un posizione di potere, che cerca di vestire i panni di suo padre, ma a modo suo."

Un confronto che sarà sicuramente interessante scoprire negli episodi dello show, che i fan statunitensi potranno vedere su HBO Max dove intanto sono approdate le prime puntate.