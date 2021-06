Titans 3, sono iniziate le riprese del finale di stagione: l'annuncio sul web

Manca poco al debutto della stagione 3 di Titans su HBO Max, ma le riprese dei nuovi episodi non sono ancora terminate. Pochi giorni fa è iniziata la produzione del finale di stagione, il tredicesimo episodio, come si nota dal post pubblicato dal direttore della fotografia Boris Mojsovski.

In un'immagine pubblicata su Instagram, visibile anche in calce alla notizia, Mojsovski ha infatti inquadrato un ciak, su cui emergono chiaramente le scritte "Episode 3x13" e "Day 1", oltre al nome del regista, Chad Lowe. "Il finale della terza stagione di Titans inizia oggi" ha poi scritto nella didascalia.

Nella terza stagione della serie DC debutteranno Barbara Gordon e Red Hood. Sul finale di stagione non abbiamo per il momento molte informazioni, ma lo showrunner Greg Walker ha recentemente dato qualche anticipazione sulla stagione 3 di Titans.

"Sarà una stagione diversa, in molti modi, penso. Finisce con loro che trovano il modo di essere una squadra: un finale ottimista" ha spiegato. "Abbiamo un personaggio di nome Dove che indicherà la direzione in cui andremo. Ci vuole molto tempo per loro per seguire i suoi consigli. Alla fine occorre trovare un modo per scendere dalla ruota del criceto, smettere di fare le cose come le abbiamo sempre fatte e trovare un nuovo modo. Questo è ciò che devono capire come fare collettivamente."

I nuovi episodi di Titans arriveranno su HBO nel mese di agosto.