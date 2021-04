Titans 3: L'interprete di Robin condivide una nuova foto dal set

Dopo le foto incentrate su Red Hood di Titans, scopriamo le ultime novità riguardo la terza stagione della famosa serie sui supereroi della DC grazie all'immagine condivisa da Curran Walter sul suo account di Instagram.

In calce alla notizia potete vedere la foto scattata dall'attore famoso per essere il volto di Jason Todd, che ha mostrato ai numerosi fan una immagine in cui è presente un cartello che indica l'uscita dalla città di Gotham. Nonostante non sappiamo ancora quali potrebbero essere i motivi che lo porteranno ad andarsene dalla celebre cittadina, al centro delle vicende dei fumetti dedicati a Batman, in molti tra i fan hanno condiviso le loro idee a riguardo: il post di Curran Walter ha infatti ricevuto oltre 61 mila Mi Piace e più di 300 commenti.

Come sapete le prime due stagioni di Titans sono disponibili nel catalogo di Netflix, mentre in America le prossime puntate inedite andranno in onda su HBO Max, dopo che la serie aveva fatto il suo debutto su DC Universe, servizio streaming che non è più attivo. Nelle scorse settimane i fan dello show avevano scoperto i titoli degli episodi di Titans 3, invece ecco un video incentrato sull'allenamento di un personaggio della serie.