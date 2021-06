Titans 3, l'interprete di Superboy Joshua Orpin mostra i muscoli su Instagram

Joshua Orpin, interprete di Conner/Superboy, ha condiviso su Instagram nuove immagini che lo vedono allenarsi duramente in palestra. Orpin sembra decisamente in una forma migliore rispetto alla precedente stagione stando all’allenamento e alla foto pubblicata dall’attore.

In una recente nuova foto dal set di Titnas, Superboy è un ricercato e l'attore pubblicando quello che lui chiama il suo, "SUPERBOD PROGRESS PHOTO DUMP" sui social media, ha messo in mostra il suo fisico dimostrando come il suo allenamento per la stagione è progredito nel tempo.

“Finché avrò il privilegio di interpretare questo ruolo, continuerò a sforzarmi di raggiungere lo standard irrealistico al 100% fissato dalla mia controparte dei fumetti” ha scritto Orpin ringraziando anche tutti i professionisti che lo hanno aiutato a raggiungere questa forma fisica.

Per la terza stagione, il produttore esecutivo Greg Walker vuole che i fan di Starfire (Anna Diop) sappiano che scopriranno molto su di lei. Con Blackfire (Damaris Lewis) che è diventata un personaggio regolare, Walker afferma che gli spettatori impareranno di più sul loro pianeta natale di Tamaran e sul loro tempo lì: "Stiamo pianificando una grande stagione per Kory quest'anno. L'arrivo di sua sorella/nemesi Blackfire lancia Kory lungo un percorso in cui scopre sia i segreti del suo passato che gli indizi sul suo destino... tutto ciò porterà alla sua vera vocazione come Starfire. Inoltre, abbiamo alcune altre sorprese in serbo per i fan più accaniti di Starfire in questa stagione" ha commentato.



Per la sua terza stagione, Titans introdurrà una serie di nuovi personaggi tra cui Barbara Gordon (Savannah Welch) e Scarecrow (Vincent Kartheiser) oltre al cast consolidato.



Con le riprese del finale della terza stagione di Titans iniziate, i fan possono forse aspettarsi che i primi episodi arrivino su HBO Max alla fine di agosto, la lunga attesa sta finalmente per terminare.